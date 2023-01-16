Пост министра обороны ФРГ предрекли стороннику переговоров по Украине Spiegel: пост министра обороны ФРГ предрекли стороннику переговоров по Украине Клингбайлю

Фото: Florian Gaertner/photothek.de/Global Look Press

Ларсу Клингбайль

Пост нового министра обороны ФРГ предрекли сопредседателю Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларсу Клингбайлю, который является сторонником дипломатии и переговоров для решения конфликта на Украине, пишет Spiegel. В материале отмечается, что после возможной отставки Кристины Ламбрехт канцлеру ФРГ Олафу Шольцу нужен человек с большим политическим боевым весом. Бывший военный комиссар Ханс-Петер Бартельс подчеркнул, что новый министр обороны должен быть напористым и готовым к проведению реформ.

Клингбейл считается возможным преемником Ламбрехт, — сказано в материале.

По информации издания, другими кандидатами на кресло главы немецкого Минобороны являются глава ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт и министр труда и социальных дел страны Хубертус Хайль. Также рассматривалась кандидатура уполномоченной бундестага по вопросам военнослужащих Евы Хёгль.

Ранее в Министерстве обороны ФРГ назвали слухами сообщения о возможной отставке нынешнего министра Кристины Ламбрехт. Издание Bild сообщило, что Ламбрехт намерена уйти в отставку, инициатива об отставке исходила от нее самой, а не от офиса канцлера Германии. Срок отставки пока не называется.