Посольству России в Афинах прислали подозрительный пакет Proto Thema: у посольства России в Афинах нашли пакет с неизвестным порошком

Фото: Юрий Малинов/ТАСС

Посольство России в Греции

Посольству России в Афинах прислали пакет с неизвестным порошком белого цвета, сообщает греческий портал Proto Thema. По его данным, состав вещества пока не установлен. Представители дипмиссии пока не комментировали эти сведения.

На место экстренно прибыли пожарные и полицейские. Кроме того, к посольству выехали руководители отдела нейтрализации взрывных устройств.

Похожая ситуация произошла в апреле 2023 года. На порог посольства РФ в Афинах бросили странный сверток, однако тогда последующая проверка не выявила опасного содержимого.

Ранее спецпредставитель Министерства иностранных дел России по вопросам свободы вероисповедания и посла по особым поручениям Геннадий Аскальдович сообщил, что ситуация с безопасностью российских посольств и консульств значительно ухудшилась. По его словам, это вызывает у российских властей серьезные опасения. Аскальдович отметил, что возле дипмиссий РФ участились провокации сторонников Украины.

Он также подчеркнул, что Россия будет принимать все возможные меры для обеспечения нормальных условий для свободного выражения воли своих граждан за рубежом. В недружественных странах по требованию их властей закрыты 26 российских загранучреждений, напомнил Аскальдович.