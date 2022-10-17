Посольство Венгрии отказалось эвакуироваться из Киева Глава МИД Сийярто: посольство Венгрии продолжит работу в Киеве, несмотря на взрывы

Фото: Deng Yaomin/XinHua/globallookpress.com

Посольство Венгрии в Киеве продолжит свою работу, несмотря на вновь произошедшие взрывы в центре города, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто. Он также отметил, что здание дипмиссии и ее сотрудники «целы и невредимы», условия для функционирования сохраняются. При этом, по его словам, периодически наблюдаются перебои с интернетом и связью.

Посол и все сотрудники посольства целы и невредимы, здание посольства не пострадало и пригодно для работы. <...> Если венгерский гражданин в Киеве попадет в беду, мы ему поможем, — заверил Сийярто.

Он также призвал всех участников международной политики воздержаться от решений, которые приводят к эскалации конфликта на Украине, и сосредоточиться на мирных усилиях.

Утром 17 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Шевченковском районе города. Через несколько минут он заявил еще об одном ударе. Глава города добавил, что детали происшествия последуют позже. В свою очередь руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в соцсетях, что атаку по Киеву совершили дроны-камикадзе. По данным Readovka, удар мог быть нанесен по зданию «Укрэнерго» — офис компании находится в центре города.