Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы с Пореченковым

https://static.news.ru/photo/8bd981a2-ab16-11ea-b5a5-fa163e074e61_660.jpg Михаил Пореченков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рекламный ролик компании Danone с участием российского актера Михаила Пореченкова, внесённого Минкультом Украины в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности, вызвал возмущение у украинского диппредставительства во Франции.

После этого посольство написало пост в Twitter и призвало большой бизнес к ответственности.

Коммерческая целесообразность не повод забывать о нравственности. Danone Russia приглашает прислужника кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 году щеголял тем, как стрелял по украинцам в Донбассе и поддержал аннексию Крыма, рекламировать свой йогурт. Вкусно?, — возмутились в посольстве.

Пореченков часто снимается в рекламе, до этого он появился в рекламном ролике йогурта Actimel.

Как писал NEWS.ru, украинские следователи готовят ходатайство об аресте бывшего президента страны Петра Порошенко по обвинению в принуждении руководителя СВР в превышении должностных полномочий при назначении на должность своего заместителя Сергея Семочко.