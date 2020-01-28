https://static.news.ru/photo/9679f81e-41d3-11ea-881a-fa163e074e61_660.jpg Фото: marianna.soronevych/facebook.com

Украинское посольство в Италии опубликовало письмо к местному телеканалу RAI, посланное ранее в связи с высказываниями ведущего шоу L'Eredita.

Дипломатическое представительство объяснило обнародование послания тем, что канал до сих пор никак не отреагировал на ситуацию.

Учитывая то, что до сих пор от канала RAI не было получено никакого ответа, принято решение предоставить таким дипломатическим шагам публичность и выложить письмо на официальной странице посольства, — отмечается в сообщении дипмиссии в Facebook.

Опубликованное письмо объясняет происхождение термина «Малороссия» и оскорбительность его использования в отношении Украины, страдающей от «российской агрессии».

Как ранее сообщал NEWS.ru, ведущий игрового шоу Флавио Инсинна употребил термин «Малороссия» в отношении Украины. Это вызвало возмущение у украинской журналистки Марианны Сороневич, которая призвала оставлять негативные отзывы на страницах канала в соцсетях.