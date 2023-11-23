Посольство Украины направило ноту в МИД Польши Посольство Украины направило ноту в МИД Польши из-за смерти водителей на границе

Фото: Anastasiia Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посольство Украины в Варшаве направило ноту протеста в МИД Польши, сообщил глава украинского дипломатического представительства Василий Зварыч в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, это связано со смертью еще одного водителя на пограничном контрольно-пропускном пункте.

В связи со смертью, к сожалению, уже второго украинского водителя, который управлял украинским грузовым автомобилем и находился в очереди, вызванной забастовкой польских перевозчиков перед пунктом пропуска «Корчева», посольство в срочном порядке обратилось с очередной официальной нотой в Министерство иностранных дел Польши с требованием разблокировать движение грузовых транспортных средств, — написал он.

По словам Зварыча, соответствующие сигналы доведены также до МВД и администрации Польши. Он призвал Варшаву разогнать перевозчиков, блокирующих КПП, под предлогом, что «ограничение грузового движения польскими протестующими создает угрозу жизни и здоровью людей».

Перевозчики Польши заблокировали КПП на границе с Украиной 6 ноября. Они требуют вернуть систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гумпомощи и запасов для ВСУ. Также протестующие требуют приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала спецоперации.

По оценкам вице-президента украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимира Балина, забастовка польских перевозчиков на украинской границе уже нанесла Киеву экономический ущерб на €400 млн. По его словам, ситуация сложилась критическая, движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска.