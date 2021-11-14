Посольство: США поставили на Украину 80 тонн боеприпасов

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В рамках расследования взрыва машины в английском Ливерпуле полиция задержала трёх человек. Об этом сообщается в заявлении правоохранителей, опубликованном в Twitter полиции Большого Манчестера.

По данным полиции, в ливерпульском районе Кенсингтон в соответствии с законом о терроризме были задержаны трое мужчин в возрасте 29, 26 лет и 21 года Контртеррористическое подразделение полиции по Северо-Западу...