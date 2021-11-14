Посольство: США поставили на Украину 80 тонн боеприпасов
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:33, 15 ноября 2021
Джо БайденФото: Adam Schultz/Keystone Press Agency
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США поставили на Украину около 80 тонн боеприпасов. Это произошло в рамках одобренной президентом Джо Байденом военной помощи в размере $60 млн. Об этом сообщает посольство США на Украине в своём аккаунте в Twitter.
Украина получила из США примерно 80 тонн боеприпасов. Это была четвёртая поставка в рамках дополнительной помощи по безопасности в размере $60 млн, которую президент Байден выделил Украине в августе, что демонстрирует поддержку Америкой стабильной, демократической и свободной Украины, — говорится в сообщении посольства.
В августе текущего года президент США Джо Байден распорядился выделить Украине $60 млн за счёт средств Пентагона. Деньги направили на оборонные изделия, услуги Минобороны, военное образование и подготовку.
Также сообщалось, что Байден оказался втянутым в очередной скандал. В отношении политика заведено уголовное дело, но не в США, а на Украине. В вину ему вменяется оказание давления на украинского экс-генпрокурора Виктора Шокина. Теоретически Байдену грозит четыре года тюрьмы. Но даже если до этого не дойдёт, само уголовное дело может поставить крест на президентских амбициях политика.