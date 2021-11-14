16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Посольство: США поставили на Украину 80 тонн боеприпасов

00:33, 15 ноября 2021
Посольство: США поставили на Украину 80 тонн боеприпасов Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

США поставили на Украину около 80 тонн боеприпасов. Это произошло в рамках одобренной президентом Джо Байденом военной помощи в размере $60 млн. Об этом сообщает посольство США на Украине в своём аккаунте в Twitter.

Украина получила из США примерно 80 тонн боеприпасов. Это была четвёртая поставка в рамках дополнительной помощи по безопасности в размере $60 млн, которую президент Байден выделил Украине в августе, что демонстрирует поддержку Америкой стабильной, демократической и свободной Украины, — говорится в сообщении посольства.

В августе текущего года президент США Джо Байден распорядился выделить Украине $60 млн за счёт средств Пентагона. Деньги направили на оборонные изделия, услуги Минобороны, военное образование и подготовку.

Также сообщалось, что Байден оказался втянутым в очередной скандал. В отношении политика заведено уголовное дело, но не в США, а на Украине. В вину ему вменяется оказание давления на украинского экс-генпрокурора Виктора Шокина. Теоретически Байдену грозит четыре года тюрьмы. Но даже если до этого не дойдёт, само уголовное дело может поставить крест на президентских амбициях политика.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео