Посольство США на Украине подтвердило смерть дипломата в Киеве

Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посольство США на Украине официально подтвердило смерть дипломата, тело которого ранее было обнаружено в киевской гостинице Hilton, передает РБК-Украина. Другие подробности, как указано, не приводятся из соображений конфиденциальности.

Мы можем подтвердить смерть государственного служащего США, который работал под руководством главы миссии в посольстве в Киеве, — заявили сотрудники посольства.

Ранее, утром 25 июня, в Киеве, в гостинице Hilton, нашли труп атташе посольства США. Американский дипломат находился на Украине десять дней. На его теле не было следов насилия. При этом, согласно медицинским показателям, которые предоставило посольство США, мужчина страдал повышенным уровнем холестерина, информировали местные СМИ.

В начале июня представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что бывший посол России в Болгарии, экс-замминистра иностранных дел России Анатолий Потапов скончался на 82-м году жизни после скоротечной болезни. Захарова отметила, что впервые увидела Потапова, когда училась в школе при посольстве России в Китае, тогда он занимал должность советника и с энтузиазмом выполнял свою работу. Представитель МИД РФ описала его как хорошего человека, надежного товарища и профессионала своего дела.