Посольство России возмутилось порчей памятника Красной армии в Софии

Фото: МИД РФ

Памятник воинам Красной армии в Софии

Посольство России выразило свое возмущение фактом порчи памятника воинам Красной армии в Софии, сообщается в Telegram-канале Министерства иностранных дел РФ. По данным ведомства, недовольство у российских дипломатов также вызвало нападение на людей, пытавшихся защитить монумент от осквернения.

Возмущены очередным актом вандализма в отношении памятника Советской Армии в Софии и посягательством на его защитников, совершенными в ночь на 18 августа, — говорится в сообщении.

Российские дипломаты призывают власти Болгарии соблюдать двусторонние договоренности, а также предпринять необходимые меры для защиты объектов совместной истории двух стран. Виновные в их осквернении же должны быть привлечены к ответственности, подытожили в посольстве.

Группа неизвестных лиц ранее напала на палаточный городок защитников памятника Красной армии в Софии. Молодые люди в масках забросали его территорию петардами, после чего разбили гранитную плиту самого монумента. Полиция Болгарии задержала четырех человек после происшествия.

Добровольцы начали охранять памятник советской армии после того, как власти Болгарии приняли решение о его сносе. Отмечается, что за последние 10 лет монумент подвергался осквернению пять раз.