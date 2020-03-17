https://static.news.ru/photo/0cfd9014-687a-11ea-9875-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ambassade de Russie en France / Посольство России во Франции/facebook.com

Сотрудники посольства РФ в Париже прорабатывают меры по возможной эвакуации российских граждан. Они предполагают подключить силы МЧС.

На данный момент покинуть Францию можно на самолёте, сообщили в посольстве. Авиакомпания «Аэрофлот» предлагает перелёт по маршруту Париж — Москва. Также россияне смогут улететь на родину авиакомпанией «Белавиа» через Минск.

Ограничения на передвижения по стране были введены во Франции 17 марта 2020 года, передаёт ТАСС.

NEWS.ru сообщал, что за закрытие границ выступила лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Причиной такого решения стало распространение коронавируса.