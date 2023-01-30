Посольство России в Лондоне усомнилось в адекватности Джонсона

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Посольство России в Лондоне усомнилось в адекватности экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после слов британского политика об «экстраординарных» переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. В заявлении дипмиссии ее сотрудники успокоили бывшего премьера, сказав, что Джонсону ничто не угрожает, передает ТАСС.

Не успел осесть осадок после допущенного им (Джонсоном. — NEWS.ru) на днях сравнения «нормандского формата» с «дипломатической имитацией», как он своими словами вновь поставил под вопрос уровень своей ответственности, компетентности и адекватности как собеседника. <...> Хотелось бы успокоить экс-премьера: ему ничего не угрожает, — сказано в заявлении.

По мнению российских дипломатов, Джонсон намеренно исказил содержание конфиденциальных переговоров, придав им «прямо противоположное значение». В российской дипмиссии считают, что подобные высказывания ведут лишь к эскалации и без того напряженной военно-политической обстановки в Европе.

Посольство также прокомментировало часть высказывания Джонсона о возможности вступления Украины в НАТО, напомнив, что российские власти неоднократно говорили об уменьшении подлетного времени ракет Альянса до Москвы.

Именно эта мысль была доведена до британца, — сказано в тексте в заявлении.

Ранее Джонсон в беседе с британскими СМИ рассказал, что в телефонном разговоре перед началом СВО на Украине Путин пытался внушить британскому политику страх в ответ на предупреждения о недопустимости начала операции. Экс-премьер также сообщил, что во время общения с Путиным он пытался донести до российского лидера о катастрофичности военных действий со стороны РФ, которые приведут к многочисленным санкциям в адрес Москвы и приближению НАТО к границам страны, в то время как Украина сможет рассчитывать на поддержку Лондона.