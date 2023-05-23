Посольство России оценило заход американского авианосца в Осло Посольство России назвало заход авианосца США в Осло нелогичной демонстрацией силы

Фото: MC2 Jackson Adkins/Keystone Press Agency/Global Look Press

USS Gerald R. Ford

Демонстрация силы, подобная ожидающемуся заходу в Осло американского авианосца USS Gerald R. Ford, выглядит нелогичной и вредной, заявили в российском посольстве в Норвегии информагентству НТБ. По мнению Москвы, на Севере нет вопросов, которые требуют военного решения.

На севере нет ни одного вопроса, который требует военного решения, ни одной темы, которая требует внешнего вмешательства. При том, что в Осло признают, что Россия не представляет прямой военной угрозы для Норвегии, подобные демонстрации силы выглядят нелогичными и вредными, — говорится в комментарии.

В июне 2022 года американский авианосец USS Kearsarge пришел в Швецию для участия в учениях НАТО по «сдерживанию» России. На борту судна находились 2,4 тысячи членов экипажа, также, согласно подсчетам, зафиксировано 26 военных самолётов и вертолётов. Местные СМИ указали, что американский авианосец — это «предупреждение» Швеции и Финляндии «об их собственных потенциальных обязательствах в случае возникновения конфликта».

Ранее атомный авианосец США «Авраам Линкольн» был задействован в военных учениях в Японском море совместно с морскими Силами самообороны Японии. Манёвры были направлены на укрепление двустороннего взаимодействия.