Посольство России оценило снос памятника дивизии «Галичина» в Канаде Посол РФ в Канаде: снос памятника «Галичины» стал торжеством справедливости

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Снос памятника украинской дивизии СС «Галичина», который был демонтирован на кладбище Оквилла (провинция Онтарио), является торжеством справедливости, сообщил ТАСС советник-посланник посольства РФ в Канаде Владимир Проскуряков. По его словам, такого рода символам не место в странах антигитлеровской коалиции.

Несмотря на злобную неонацистскую пропаганду Киева и его спонсоров, справедливость восторжествовала. Символам нацизма и героизации нацистских приспешников не может быть места в странах антигитлеровской коалиции. Отрадно, что в Канаде помнят вклад своей страны в нашу общую победу над нацизмом, — сказал дипломат.

Ранее на кладбище в городке Оквилл, расположенном недалеко от Торонто, снесли памятник первой украинской дивизии CC «Галичина». На кадрах с места событий видно, как с помощью спецтехники монумент опрокидывают на землю. Уточняется, что памятник был установлен в Канаде 26 мая 1988 года. Вскоре после этого появился еще кенотаф с изображением эмблемы 14-й ваффен-гренадерской дивизии СС (1-я Галицкая), а также надпись «Погибшим за свободу Украины». Памятник не единожды подвергался вандальным нападениям, а общество многократно призывало убрать монумент.

Позднее мэрия Оквилла призналась, что не имеет отношения к сносу памятника украинской дивизии СС «Галичина». Там пояснили, что он находился на частном кладбище, город не участвует в его управлении и деятельности.