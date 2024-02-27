«Тревожный сигнал»: российский посол о милитаристской риторике Германии Посол Нечаев: в Германии звучит все более агрессивная милитаристская риторика

Фото: Sgt. Christian Aquino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия озабочена все более агрессивной милитаристской риторикой Берлина, это тревожный сигнал, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев, слова которого приводит РИА Новости. Таким образом он прокомментировал принятие немецким парламентом резолюции о поставках дальнобойного оружия Киеву.

Очередное свидетельство плотной вовлеченности Берлина в украинский конфликт. С озабоченностью фиксируем всё более агрессивную милитаристскую риторику, звучащую в Германии на высоком политическом уровне, — отметил Нечаев.

По его словам, речь идет о призывах готовиться к войне с Россией. Кроме того, в Берлине поддерживали риторику о переносе военных действий с Украины на территорию РФ, а также обстрелах российских объектов инфраструктуры.

Это крайне тревожный сигнал. Обнадеживает лишь то, что далеко не все в ФРГ разделяют такой подход, понимая, во что местные «ястребы» втягивают немецкий народ, — добавил Нечаев.

Ранее Der Spiegel со ссылкой на источники писал, что власти Германии тайно обсуждают сделку с Индией на поставку боеприпасов Украине. При этом, по данным издания, в Нью-Дели не хотят открыто продавать снаряды для Вооруженных сил Украины, чтобы не портить отношения с Россией, с которой у нее налажена торговля.

При этом политолог Александр Рар предположил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не будет отправлять немецких военных на Украину, потому что Германия не хочет провоцировать прямое столкновение с Россией. По его словам, Шольц понимает все риски и трезво оценивает ситуацию, в отличие от Лондона и Парижа, которые, видимо, считают, что не страшно «повоевать» с атомной державой.