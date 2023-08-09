На севере Кипра дипломаты РФ начнут оказывать консульские услуги Посольство России на Кипре начнет оказывать консульские услуги на севере острова

Фото: МИД РФ

Посольство РФ в Республике Кипр

Посольство России на Кипре вскоре приступит к оказанию консульских услуг в северной части острова, передает ТАСС со ссылкой на источник в посольстве. Отмечается, что работа будет вестись на регулярной основе.

Начнем оказывать консульские услуги в северной части города Никосия в самое ближайшее время. Работа будет вестись на регулярной основе, — сказал собеседник агентства.

Кипр де-факто разделен между греческой и тyрецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, cпровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказалиcь 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК).

ТРСК — частично признанное государство, которое занимает северную треть острова Кипр. Республика признана лишь Турцией, находится в зависимости от ее экономической, политической и военной поддержки. Анкара разместила на Северном Кипре контингент войск при поддержке ТРСК. Сама Республика Кипр и ООН считают ТРСК оккупированным государством.

В конце сентября 2022 года сообщалось со ссылкой на анонимного представителя российского посольства в Никосии, что Москва не ведет каких-либо переговоров по открытию прямого авиасообщения между Россией и Турецкой Республикой Северного Кипра.