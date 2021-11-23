Посольство РФ в Скопье: данных о погибших россиянах в ДТП с автобусом нет

Данных о погибших или пострадавших россиянах в ДТП со сгоревшим автобусом на трассе в Болгарии пока нет, сообщили NEWS.ru в посольстве РФ в Северной Македонии. Таким образом в Скопье прокомментировали аварию с участием транспортного средства (ТС) на автомагистрали «Струма». При этом на ТС были македонские номера, по предварительной информации, оно направлялось из Стамбула в Северную Македонию. В ДТП погибло 46 человек, 12 из которых — дети.

По имеющейся у посольства России в Северной Македонии информации, среди погибших и пострадавших граждан России нет. Вместе с тем необходимо отметить, что наиболее полной информацией о произошедшем располагает посольство России в Болгарии, — подчеркнули в посольстве.

Автобус, направлявшийся из Турции в Северную Македонию, попал в ДТП и загорелся на автомагистрали «Струма» в Болгарии. По информации телеканала NOVA, инцидент произошёл около 03:00 (04:00 мск). Семерых выживших доставили в местную больницу, их состояние оценивается как стабильное.

Следователи рассматривают несколько версий случившегося. Согласно первой из них, водитель мог уснуть за рулём. Также власти не исключают вероятность технической неисправности и плохих дорожных условий — в районе ДТП шли сильные дожди. Глава МВД Болгарии Бойко Рашков сообщил, что всех жертв предстоит идентифицировать. Выжить удалось 17-летней девушке и шестерым взрослым. Их доставили в больницу с ожогами. Жизни пострадавших находятся вне опасности.

Ранее стало известно, что подозреваемый в наезде на толпу в Висконсине, в результате которого погибли пять человек и ещё 40 пострадали, вероятно, действовал непредумышленно. По данным полиции, он ехал быстро, чтобы сбежать с другого места преступления.

Следователи пришли к такому выводу на основе показаний и видео с места происшествия. Высокопоставленный источник в правоохранительных органах также сообщил, что в автомобиле мог находиться ещё один человек. Эта информация пока не подтверждена, полиция проверяет её.