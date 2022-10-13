Россия потребовала наказать осквернивших мемориал Суворова в Швейцарии Посольство России в Швейцарии направило ноту протеста из-за осквернении мемориала сподвижникам Суворова

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Посольство России в Швейцарии направило ноту протеста в МИД страны в связи с осквернением памятника сподвижникам полководца Александра Суворова. говорится в сообщении на сайте дипмиссии. Инцидент произошел в ночь на 12 октября. В посольстве потребовали срочно найти и наказать вандалов.

Посольство решительно осуждает очередное проявление вандализма. Рассматриваем эти преступные действия как очередной пример захлестнувшей разные страны Европы войны с памятниками, которая, к сожалению, коснулась и Швейцарии, — сказано в сообщении.

Сотрудники российской дипмиссии заявили, что в ночь на 12 октября вандалы нарисовали черной краской две свастики на мемориале сподвижникам Суворова, который расположен в ущелье Шелленен.

Ранее стало известно, что памятник русскому поэту Александру Пушкину был демонтирован в центре Киева. Бюст поэта находился перед зданием Национального транспортного университета. По информации украинских изданий, демонтаж посвятили лейтенанту ВСУ Денису Антипову.