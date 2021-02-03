Посольство РФ в Латвии отреагировало на отказ от вещания российский каналов

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Посольство России в Латвии раскритиковало решение телекоммуникационной компании Tet прекратить ретрансляцию в стране пяти российских телеканалов — «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия», «Киномикс» и Первого балтийского канала (ПБК).

В Латвии процветает политическая цензура в отношении независимых СМИ, что так неуклюже прикрывается предлогом заботы о соблюдении международных санкций. К сожалению, теперь клиенты не всех кабельных телеоператоров могут получить беспрепятственный доступ к полюбившимся передачам, — говорится в сообщении дипведомства в Facebook.

Ранее стало известно, что крупнейший латвийский кабельный оператор Tet принял решение об отказе от ретрансляции пяти российских телеканалов. В компании это решение объяснили неуверенностью в праве на представление телеканалов и опасений по поводу несоблюдения санкционного режима. Каналы будут заменены на LTV7, 1+2, 3+, Мир, TVCi, Дождь, UATV, Здоровое ТВ, Eureka HD, Пятница, Current Time, TV21.

Как сообщал NEWS.ru, в эфир украинского телевидения перестали выходить каналы «112 Украина», NewsOne и Zik. Это произошло после издания указа президента страны Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о применении к данным СМИ санкций сроком на 5 лет.