Посольство РФ в Киеве получило ноту о высылке консула с Украины

https://static.news.ru/photo/39c901fc-a751-11eb-be9e-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Ратмиров/ТАСС

Российское посольство в Киеве получило ноту МИД Украины о высылке консула в Одессе из страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя дипмиссии.

Уже получили, — заявил собеседник агентства.

Российского консула в Одессе объявили персоной нон грата, он должен покинуть территорию Украины до 30 апреля. Украинский МИД также выразил протест в связи с объявлением нежелательным пребывания украинского консула в Москве. В ведомстве отвергли обвинения в том, что дипломат мог быть причастен к шпионской деятельности, «несовместимой с дипломатическим статусом».

Накануне МИД РФ объявил персоной нон грата одного из сотрудников консульского отдела при посольстве Украины в России. Причиной этого стала деятельность, «несовместимая с дипломатическим статусом». Сообщалось, что сотрудник посольства должен покинуть Россию в течение 30 дней.

Ранее сообщалось, что заместитель посла США в РФ получил ноту об объявлении 10 сотрудников американской дипмиссии в Москве персонами нон грата. Им необходимо покинуть РФ до 22 мая, рассказали в Министерстве иностранных дел РФ. Дальнейшие шаги в ответ на санкционные действия США последуют в ближайшее время, добавили в дипведомстве.