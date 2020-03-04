Посольство РФ в Италии призвало отдыхающих на Апеннинском полуострове россиян сообщать свои данные и точное местоположение, если у них будут выявлены симптомы заражения коронавирусом.
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В Италии число заразившихся новым вирусом достигло 2502 человек. Руководитель службы гражданской защиты Анджело Боррелли заявил, что в больнице находятся более тысячи человек, ещё тысяча — дома на карантине. Число жертв коронавируса в этой стране достигло 79 человек. Число инфицированных за сутки увеличилось на 466 человек.
NEWS.ru сообщал, что медики обнаружили у прибывшего из Италии российского гражданина коронавирус. Мужчина был помещён в больницу. С ним контактировали более 100 человек, 83 из них были отправлены на карантин.
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