Посольство РФ сделало объявление о пострадавших при наезде авто в Ванкувере Посольство РФ: наличие пострадавших россиян на фестивале в Ванкувере уточняется

Фото: Rich Lam/Keystone Press Agency/Global Look Press

Информация о том, есть ли российские граждане среди пострадавших при наезде на толпу в Ванкувере, уточняется, передало посольство РФ в Канаде. Дипломаты выразили соболезнования в связи с инцидентом.

В связи с трагическими событиями 27 апреля на фестивале филиппинской культуры в городе Ванкувере посольство России в Канаде выражает искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Информация о наличии среди пострадавших граждан Российской Федерации уточняется, — указало ведомство.

Российская дипломатическая миссия отметила, что находится на постоянной связи с канадскими властями по поводу возможных пострадавших в инциденте. Число жертв достигло уже 11 человек.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере восемь человек, включая ребенка, погибли в результате наезда машины на толпу в Ванкувере. Еще минимум шестеро получили травмы различной тяжести. Премьер-министр Марк Карни в своем аккаунте в X заявил, что он опустошен на фоне случившегося на фестивале. Он выразил соболезнования семьям погибших и раненых, а также филиппино-канадской общине.

На кадрах с места происшествия видны разбросанные по всей дороге обломки авто, а также лежащие на земле пострадавшие. Раненым людям пытались оказать помощь очевидцы. Предположительно, виновник аварии был на черном внедорожнике. В ролике видно, что автомобиль разбит, у него серьезно смят капот. Злоумышленника уже задержали.