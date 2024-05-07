Посольство РФ потребовало от ФРГ отмены запрета атрибутики ко Дню Победы

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Посольство России в Германии потребовало от немецких властей полной отмены запрета на демонстрацию 8-9 мая символики, связанной со Днем Победы, передает РИА Новости со ссылкой на заявление дипмиссии. Речь идет о ношении георгиевских ленточек, элементов исторической военной формы государств антигитлеровской коалиции и исполнении песен военных лет.

Российские дипломаты напомнили, что за мирное небо СССР заплатил жизнями более 27 млн своих граждан. Это те, кто пали в бою против нацистов, были замучены в концлагерях или скончались из-за болезней и голода.

Требуем полной отмены соответствующих запретов. Рассматриваем их как дискриминацию, противоречащую духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии, — заявили в посольстве РФ.

Ранее немецкие СМИ распространили информацию, что правоохранительные органы Берлина объявили о запрете ношения георгиевских ленточек и использования флага России на торжественных мероприятиях и близ памятников героям ВОВ, приуроченных ко Дню Победы. При этом подчеркивается, что под запретом также оказались символы «Z» и «V». Однако в распоряжении есть исключения: запреты не касаются представителей дипмиссии, официальных лиц и ветеранов.