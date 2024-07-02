Посольство РФ ответило на перенос захоронений советских воинов в Эстонии Посольство потребовало остановить перенос захоронений советских воинов в Эстонии

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Посольство России в Таллине

Посольство России в Таллине направило ноту протеста в МИД Эстонии в связи с демонтажем могильных плит и планируемой эксгумацией останков советских воинов в поселке Техумарди на острове Сааремаа, говорится на сайте дипмиссии. Дипломаты призвали эстонские власти остановить перенос захоронений советских воинов.

Направили в МИД Эстонии ноту посольства с призывом остановить кощунственные действия, прекратить безнравственную кампанию по ликвидации объектов советского военно-мемориального наследия, направленную на пересмотр итогов Второй мировой войны, и с требованием возвратить памятники на их прежние места, — говорится в сообщении.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что главной задачей Эстонии, как и всего коллективного Запада, является борьба с российской «военной машиной». Глава республики пообещал «поставить Россию на колени». Только в таком случае возможно добиться урегулирования конфликта на Украине, считает он. В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова призвала Кариса показать, как надо вставать на колени.

До этого специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов объяснил, что разговоры властей Польши и стран Прибалтики о планах ввести войска на Украину в случае успеха армии РФ в зоне СВО являются необоснованными и несерьезными. По его словам, на такой шаг правительства этих государств не решатся.