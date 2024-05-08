Посольство РФ отреагировало на задержание в Польше «российского дезертира» Российская сторона не получала от Польши данных о задержании «дезертира»

Российское посольство в Польше не получало сообщений о задержании на польско-белорусской границе «якобы российского военнослужащего», сообщили в дипмиссии. Там отметили, что Варшава в соответствии с двусторонними договоренностями была обязана уведомить о случившемся Москву. В связи с этим готовится запрос в МИД Польши, передает РИА Новости.

Информация о задержании якобы российского военнослужащего, незаконно пересекшего белорусско-польскую границу, в посольство от польских властей не поступала. <...> намерены обратиться в МИД Польши с запросом, был ли действительно задержан российский гражданин, — говорится в заявлении.

О задержании «российского дезертира» на польско-белорусской границе ранее сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера. По его словам, речь идет о 41-летнем военнослужащем. Как уточнили в Службе Пограничной стражи страны, при нем были найдены российские документы, включая контракт с ВС РФ. В ведомстве подчеркнули, что мужчина пересек границу незаконно, в настоящий момент «в отношении него ведутся дальнейшие действия».