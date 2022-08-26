Посольство РФ осудило намерение Латвии перенести прах советских солдат

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Посольство России в Латвии осудило намерение местных властей «перенести» прах 137 советских солдат и офицеров с братского кладбища в посёлке Рудбаржи. Дипломаты призвали руководство страны не провоцировать полномасштабное противостояние с Россией в мемориальной сфере. Заявление опубликовано в Telegram-канале российского диппредставительства.

Не успев расквитаться с памятниками, местные политики в обход международных обязательств и собственных обещаний вознамерились потревожить покой 137 советских солдат и офицеров, погребённых на братском воинском кладбище в пос. Рудбаржи, — сообщает посольство.

При этом дипломаты напоминают Риге, что в России есть немало захоронений, где покоятся останки выходцев из Латвии, не говоря уже о многочисленных мемориальных объектах.

Нужно ли нам открывать этот «ящик Пандоры» и провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере — решать только Риге, — отмечается в заявлении.

Посольство напомнило, что инициатива властей Латвии идёт вразрез не только с юридически закреплёнными договорённостями между странами, но и с заверениями от официальных лиц республики о неприкосновенности могил и воинских захоронений. Не говоря уже о том, что это противоречит общепринятым морально-нравственным нормам и устоям.

О намерении перенести Мемориал советским воинам в Рудбаржи в МИД Латвии заговорили ещё в июне. Об этом была проинформирована российская сторона. Прах 137 советских солдат и офицером планировалось перезахоронить на кладбище волости Никрацес.

В Риге тем временем завершился снос памятника советским воинам-освободителям. 25 августа была демонтирована центральная стела монумента.