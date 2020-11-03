Посольство РФ не располагает информацией о пострадавших россиянах в Вене

https://static.news.ru/photo/865cdb14-1da5-11eb-9dcd-fa163e074e61_660.jpg Посольство РФ в Вене Фото: rusbotwien/vk.com

Три человека погибли, 15 получили ранения в результате теракта в Вене вечером в понедельник 2 ноября. Посольство РФ в австрийской столице не располагает данными, есть ли среди пострадавших граждане России.

Пока информации нет, — приводит РИА Новости сообщение дипмиссии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее выразила соболезнования жителям Австрии в связи со случившимся. Она также заявила, что посольство РФ в Вене находится в контакте с австрийскими компетентными органами для прояснения вопроса о гражданской принадлежности убитых и пострадавших в ходе теракта.

Как сообщал NEWS.ru, с соболезнованиями выступил и президент США Дональд Трамп. Он заявил о необходимости продолжать борьбу с террористами и, в частности, с радикальными исламистами. По информации австрийских властей, как минимум один из стрелявших симпатизировал группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Минувшим вечером около 20:00 по местному времени группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в Вене. Среди пострадавших был один полицейский, также уничтожен один из нападавших. Остальные преступники сумели скрыться.