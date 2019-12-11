https://static.news.ru/photo/19cdc202-1c29-11ea-b1d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Kotliarchuk/Global Look Press

Представители российского посольства в Чехии назвали кощунством идею установки памятника власовцам в Праге. Решение приняли власти района Прага-Ржепорые.

Российское диппредставительство отметило особый цинизм ситуации, так как памятник будет установлен к 75-летию окончания Второй мировой войны. Отмечается, что власовцы входили в состав подразделений вермахта и СС.

Вызывает недоумение, что такие инициативы получают поддержку в стране, пережившей ужасы Лидиц и Лежаков, где зверствовали преступники, носившие ту же военную форму, — цитирует ТАСС сообщение посольства.

Памятник будет возведён на административной территории района Прага-Ржепорые. Своё решение власти аргументируют тем, что некоторые части Русской освободительной армии оказали помощь антигитлеровскому Пражскому восстанию. В битве с немецкими войсками погибло около 300 солдат власовской армии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что о возведении памятника высказался президент Чехии. Он выразил сомнение в целесообразности его установки.