Посольство РФ будет разбираться с изъятием базы отдыха в Польше

Фото: Global Look Press

Посольство России в Польше сообщило, что будет разбираться с ситуацией, связанной с изъятием базы отдыха РФ под Варшавой. База отдыха законсервирована с начала года и не используется, сообщил ТАСС посол России в республике Сергей Андреев.

По его словам, никого из сотрудников на данный момент на базе нет.

Посольство будет разбираться, — сказал Андреев.

Власти Польши изъяли накануне базу отдыха «Скубянка» под Варшавой, которую посольство России арендовало с 80-х годов прошлого века. Об изъятии объекта сообщил заместитель министра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка.

В среду сотрудники Государственного лесничества изъяли и взяли под охрану имущество, арендованное посольством Российской Федерации в Варшаве в лесничестве Яблонна под Варшавой, — заявил польский чиновник на пресс-конференции.

Он добавил, что на данный момент проводится инвентаризация и техническая оценка объектов базы. По его словам, по завершении процедуры могут быть предложены «новые варианты» использования этих территорий.

По утверждению польской стороны, соглашение об аренде базы было расторгнуто якобы из-за неуплаты аренды. Однако, по словам посла РФ в Польше Андреева, информация не соответствует действительности, так как договор не предусматривает расторжения за неуплату.

Ранее сообщалось, что Польша начала строительство ограждения из колючей проволоки на польско-российской границе. Высота заградительного объекта вдоль границы с Калининградом составит 2,5 метра.