https://static.news.ru/photo/a1a6f502-41bf-11ea-8f44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Marquardt/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посольство Китая в Дании потребовало от газеты Jyllands-Posten публичных извинений. Поводом стал сатирический рисунок, на котором звёзды на флаге КНР карикатурист Нильс Бо Божесен заменил частицами коронавируса. В дипмиссии произошедшее расценили как нарушение этических границ свободы слова.

Главный редактор издания Джейкоб Нибро заявил, что газета не собиралась высмеивать сложившуюся в Китае ситуацию. Журналист подчеркнул, что не станет извиняться за изображение, так как, по его мнению, извиняться не за что.

У нас нет намерений унизить или насмехаться, и мы не думаем, что это делает рисунок. Насколько я понимаю, в этой ситуации существует два разных типа культурного понимания, — приводит газета слова главреда.

В Китае жертвами вызванной коронавирусом пневмонии стали уже более 100 человек, писал NEWS.ru. Эвакуацию своих граждан из провинции Хубэй намерены провести Южная Корея, Япония и Франция. В Северной Корее приезжающих из КНР иностранцев будут изолировать от общества.