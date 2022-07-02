Посольство Израиля в ФРГ раскритиковало посла Украины из-за слов о Бандере Посольство Израиля в Берлине сочло высказывание посла Украины о Бандере оскорблением

Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Посол Украины в Германии Андрей Мельник

Посольство Израиля в Берлине резко отреагировало на высказывания украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, назвавшего пособника гитлеровцев Степана Бандеру «борцом за свободу». В ведомстве написали на странице в Twitter, что такие заявления «не только подрывают ценности, которыми все дорожат», но и «борьбу украинского народа за то, чтобы жить демократическими ценностями и в мире».

Заявления украинского посла являются искажением исторических фактов, преуменьшением холокоста и оскорблением памяти тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками, — сообщили в посольстве Израиля.

Ранее Мельник заявил в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу, что Бандера очень важен для многих украинцев как «олицетворение борьбы за свободу». По его словам, борец за свободу неподвластен никаким законам. Робин Гуд всеми почитается, он тоже не по законам действовал, подчеркнул Мельник.

Дипломат добавил, что у Бандеры не было никаких связей с гитлеровцами.

Ранее Мельник обрушился с критикой на немецкие власти из-за отсутствия гостеприимства по отношению к беженцам с Украины. Дипломат отметил, что граждане не хотят оставаться в стране из-за плохого к ним отношения.