Посольство ФРГ передаст РФ пасхальные пожертвования на борьбу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/1d7676d6-8256-11ea-b668-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Пожертвования, полученные на Пасху, сотрудники диппредставительства Германии в Москве передадут российским организациям, которые оказывают помощь в борьбе с коронавирусом.

По случаю Пасхи, праздника радости, который вы отмечаете сегодня, посольство хотело бы подать пример в это трудное для всех нас время. Сотрудники посольства Германии в Москве хотели бы пасхальным пожертвованием подарить немного радости тем, кто в этом больше всего нуждается. Мы поддерживаем российские организации, которые особенно активно оказывают помощь людям, пострадавшим от коронавирусной пандемии, — сказано на странице посольства в Facebook.

В сообщении отмечается, что среди таких учреждений, например, детские дома или Мальтийская служба помощи в столице.

К 19 апреля в мире заболели коронавирусом более 2,3 млн человек, умерли 160 тысяч пациентов, а более 595 тысяч выздоровели. В России к этому дню зафиксировано 42 853 случая COVID-19. За последние сутки их число в РФ возросло на 6060, справиться с болезнью и выписаться из стационаров удалось 3291 пациенту. В российской столице сейчас больше всего случаев коронавирусной инфекции — 24 324. При этом 1763 человека выздоровели, а 176 стали жертвами нового опасного вируса.

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