Посольство Евросоюза сгорело в ЦАР

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Комплекс зданий посольства ЕС сгорел в столице Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Банги, сообщил посол Европейского союза в стране Дуглас Дариус Карпентер. В своем Twitter-аккаунте он уточнил, что при пожаре никто не пострадал. Инцидент произошел прошлой ночью 18 декабря.

Здания представительства ЕС в Банги сгорели прошлой ночью. Никто не пострадал. Благодарим всех наших партнеров за терпение в период реорганизации наших сервисов, — написал Карпентер.

Ранее Reuters сообщило, что в результате взрыва в посольстве Украины пострадал один человек. В агентстве уточнили, что сотрудник украинской дипмиссии получил легкие ранения. Предположительно, дипломат вскрыл конверт, в котором находилась взрывчатка.

Национальная судебная коллегия Испании расценила взрыв в посольстве Украины в Мадриде, как предполагаемый теракт. Суд начал предварительное разбирательство после получения отчета испанской полиции с описанием ключевых деталей происшествия.

Позже Румынская служба информации сообщила о том, что посольство Украины в Бухаресте получило подозрительные конверты. Свертки были изъяты с целью их проверки.