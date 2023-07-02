Вандалы напали на посольство Белоруссии в Гааге

Фото: Ana Fernandez/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Гааге вандалы атаковали посольство Белоруссии, сообщает РИА Новости. Злоумышленники выбили стекла в здании и расписали стены граффити. Полиция задержала одного подозреваемого.

Инцидент произошел в ночь на 2 июня. Сотрудники дипмиссии своими силами стараются устранить последствия произошедшего, отмывая со стен надписи, нанесенные черной и красной красками.

Местная полиция ведет расследование по факту нападения. Белорусские дипломаты от официальных комментариев отказались.

Ранее жители Ирака пошли на штурм посольства Швеции, возмущенные акцией сожжения Корана перед главной мечетью в Стокгольме. Они выломали ворота и ворвались на территорию дипмиссии, требуя выслать посла Швеции из страны.

В начале мая неизвестные совершили акт вандализма против российского консульства в городе Мариехамн на принадлежащих Финляндии Аландских островах. Злоумышленники бросили на его территорию взрывное шумовое устройство и другие предметы. В МИД России отметили, что зданию консульства нанесен материальный ущерб. Кроме того, в ведомстве указали, что действия вандалов угрожали жизни и здоровью сотрудников дипмиссии.