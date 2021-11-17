Посольство Белоруссии в Брюсселе ошибочно опубликовало сообщение о поджоге

Посольство Белоруссии в Брюсселе опровергло информацию о поджоге здания дипмиссии. Соответствующее сообщение было опубликовано по ошибке. Об этом ТАСС рассказал представитель посольства.

По неизвестной причине было ошибочно распространено устаревшее сообщение от 11 августа, — сказал собеседник агентства.

Ранее на сайте посольства появилась информация, что неизвестные подожгли здание белорусской дипмиссии в Брюсселе. В связи с этим посольство временно приостановило приём граждан по консульским вопросам. Также отмечалось, что информация о возобновлении приёма посетителей будет размещена дополнительно.

В октябре в посольство Белоруссии в Вене поcтупила информация об угрозе взрыва, после чего сотрудники австрийской полиции провели спецоперацию на территории дипмиссии. Информация о бомбе не подтвердилась. По этой же причине 1 октября оцепили здание посольства Белоруссии в Бишкеке. Тревога также оказалась ложной.