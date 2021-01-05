Посол Великобритании на Украине отрицает ослабление «крымских санкций»

https://static.news.ru/photo/c8a844fa-50f8-11eb-91ad-fa163e074e61_660.jpg Мелинда Симмонс Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посол Соединённого Королевства на Украине Мелинда Симмонс назвала ложными сообщения об ослаблении «крымских санкций» против России. Об этом сообщает пресс-служба дипведомства Великобритании.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс опровергает недостоверную информацию некоторых СМИ о якобы [имевшем место] ослаблении санкционного режима против России, — сообщается на странице посольства в Facebook.

По словам Симмонс, Великобритания продолжает придерживаться политики санкций в отношении России и считает Крымский полуостров частью Украины. Она также пояснила, что «общая лицензия, выданная британским Министерством финансов для морских портов Крыма, воспроизводит цели и содержание лицензионного отступления, предусмотренного статьёй 6а решения Совета ЕС № 269/2014, а, следовательно, сохраняет действие аналогичной политики».

Как сообщал NEWS.ru, британские власти разрешили передавать ГУП «Крымские морские порты» транзитные платежи за проход своих судов через Керченский пролив и их стоянку. Британским торговым судам теперь разрешено платить за услуги российских портов и передавать транзитные платежи за проход через Керченский пролив. Ранее расчёты с морскими гаванями Крыма находились под санкциями.