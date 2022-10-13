Посол в Париже отреагировал на поставки французских вооружений Киеву Посол в Париже Мешков: Москва следит за шагами Франции по поставкам вооружений Киеву

Фото: defense.gouv.fr

Москва следит за недружественными шагами Франции по поставкам вооружений Киеву, рассказал РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков. По его словам, подобные действия ведут к затягиванию украинского конфликта.

Что касается поставок вооружений, мы категорически против, потому что это только затягивает конфликт, только ведет к тому, что появляются новые жертвы, в том числе среди мирного населения. И мы об этом прямо говорим... Мы очень внимательно следим за этими недружественными шагами, — сказал Мешков.

Он добавил, что сообщил о позиции Москвы на соответствующей беседе в министерстве иностранных дел Франции. Кроме того, на днях в этой связи был вызван на беседу французский посол в Москве, отметил Мешков.

6 октября посол Франции в РФ Пьер Леви был вызван в российский МИД для разъяснений относительно оказания военно-технической поддержки Киеву со стороны Парижа. В частности, ему было указано на угрозы, возникающие из-за увеличения поставок оружия Украине и наращивания программ подготовки киевских военных.