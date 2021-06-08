Посол Украины возмутился политикой Германии

https://static.news.ru/photo/24d63f44-c808-11eb-bb76-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: germany.mfa.gov.ua

Недовольство в связи с позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву выразил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.

Ранее сопредседатель немецкой партии «Зелёные» Роберт Хабек поддержал идею поставки на Украину вооружения «для обороны». Однако в немецком кабмине не выдали разрешения на экспорт вооружений и намерены придерживаться такой позиции и впредь.

По данным издания , Мельник оказался «раздражён» дебатами вокруг оказания военной помощи Украине, включая вопрос о том, что исключительно оборонительной военной помощи не бывает.

Конечно, на крыше военно-медицинского автомобиля должно быть вооружение, чтобы он мог защищаться в случае нападения, но с такими машинами нельзя штурмовать линию соприкосновения и отвоёвывать оккупированные территории, — заявил в интервью украинский дипломат.

Он также пожаловался на то, что тема военной помощи опускается даже при личных встречах на высшем уровне. Мельник посетовал, что за шесть с половиной лет вопрос даже «не обсуждался по-настоящему».

При этом дипломат подчёркивает, что Берлин оказал Киеву серьёзную помощь в «построении гражданского общества».

Ранее Украина обвинила Францию и Германию в потере Крыма.