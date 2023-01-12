Посол Украины в Британии: Киев отвел часть войск к границе Белоруссии

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Вооружённые силы Украины

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев перебросил часть войск к белорусской границе, заявил посол страны в Великобритании Вадим Пристайко. В разговоре с телеканалом Sky News он отметил, что это было сделано для того, чтобы не дать российским силам перерезать линию, которая позволяет республике оставаться в контакте с Западом.

Нам приходится держать <...> войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом, — заявил Пристайко.

Ранее на Украине глава Ровненской военной администрации Виталий Коваль, сообщил, что регионе, который находится на северо-западе страны и граничит с Белоруссией, стали готовиться к обороне. Он подчеркнул, что в субъекте активно строятся фортификационные сооружения.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский на совещании по безопасности северо-западных областей страны сказал, что Киев не наблюдает угрозы со стороны Белоруссии, однако войскам на границе необходимо быть наготове. По его словам, от Минска не видно «ничего мощного», кроме «мощных заявлений». Политик подчеркнул, что именно защищенность от внешних рисков поспособствует нормальному функционированию экономической системы северо-западных регионов.