Посол Украины сравнил темпы помощи ВСУ с едущим под 30 км/ч спорткаром

Германия должна ускорить поставки вооружения на территорию Украины, заявил новый посол Украины в ФРГ Алексей Макеев. В беседе с Bild am Sonntag он сравнил нынешние темпы оказания помощи с еле плетущимся спорткаром на скоростной трассе. Он считает, что власти Германии тратят слишком много времени на слова, и мало — на дело.

Когда я смотрю на действия Германии в этой войне, я иногда думаю: вот немецкая спортивная машина едет по автобану со скоростью 30 км/ч. Вместо быстрой доставки, которая помогла бы в борьбе с русскими, они неделями объясняли, почему украинские требования не могут быть выполнены. Вы могли бы сделать гораздо больше и намного быстрее, — считает Макеев.

Помимо этого он призвал правительство Германии не оказывать помощь гражданам России, которые были вынуждены уехать из страны после объявления частичной мобилизации. По его мнению, подобные люди представляют угрозу безопасности как для немцев, так и для переселенцев из Украины.

Ранее бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал немецкого депутата от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Рюдигера Люкассена слугой президента России Владимира Путина. Таким образом он отреагировал на публикацию немецкого политика, в которой тот отметил, что Киев ежемесячно просит у ФРГ 500 млн и при этом отказывается вести переговоры с Москвой.