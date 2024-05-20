Посол Украины заявила о праве Киева атаковать Россию американским оружием

Фото: МО Украины

Украина уже два года пытается добиться от США разрешения на применение американского оружия при ударах по территории России, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире телеканала CBS. По ее словам, это требование объясняется правом на самооборону. Дипломат также призвала Вашингтон предоставить Киеву больше систем противовоздушной обороны.

У нас есть право на самооборону. <...> Но, конечно, были некоторые ограничения. <...> Правила ООН, международное право и все другие правила, существующие в этой стране, <...> дают нам четкое право защищаться, нанося удары по агрессору, будь то на нашей территории или откуда они начинают атаку, — сказала она.

Маркарова добавила, что Украину не устраивают текущие объемы поставок систем противовоздушной обороны с Запада. По ее словам, военную помощь необходимо нарастить, чтобы реагировать на рост числа ударов по украинской территории.

Издание The Wall Street Journal ранее сообщило, что Украина направила запрос в администрацию президента США Джо Байдена с просьбой снять запрет на применение американского оружия при ударах по территории РФ. По информации журналистов, Киев также призвал Белый дом определить цели на российской территории, по которым можно вести обстрелы.