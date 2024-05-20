Украина уже два года пытается добиться от США разрешения на применение американского оружия при ударах по территории России, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире телеканала CBS. По ее словам, это требование объясняется правом на самооборону. Дипломат также призвала Вашингтон предоставить Киеву больше систем противовоздушной обороны.

У нас есть право на самооборону. <...> Но, конечно, были некоторые ограничения. <...> Правила ООН, международное право и все другие правила, существующие в этой стране, <...> дают нам четкое право защищаться, нанося удары по агрессору, будь то на нашей территории или откуда они начинают атаку, — сказала она.

Маркарова добавила, что Украину не устраивают текущие объемы поставок систем противовоздушной обороны с Запада. По ее словам, военную помощь необходимо нарастить, чтобы реагировать на рост числа ударов по украинской территории. 

Издание The Wall Street Journal ранее сообщило, что Украина направила запрос в администрацию президента США Джо Байдена с просьбой снять запрет на применение американского оружия при ударах по территории РФ. По информации журналистов, Киев также призвал Белый дом определить цели на российской территории, по которым можно вести обстрелы.

Телеграм-канал NEWS.ru

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале

ПОДПИСАТЬСЯ