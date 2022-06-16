Посол Украины снова потребовал у Шольца оружие взамен на статус миротворца RTL News: посол Мельник вновь потребовал от Шольца оружие и членство в ЕС

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Андрей Мельник

Канцлер Германии Олаф Шольц должен поставить оружие и пообещать Украине статус члена ЕС, заявил посол Киева в ФРГ Андрей Мельник. Это позволит политику войти в историю как миротворцу, сказал дипломат в эфире телеканала RTL News.

Во-первых, мы стремимся к тому, чтобы глава правительства Германии Клипп и ясно, без «если», пообещал предоставить статус кандидата в члены ЕС и обеспечить, чтобы Европейский совет единогласно принял это историческое решение на следующей неделе, — сказал Мельник.

Он добавил, что Украина ожидает решения Шольца о поставках тяжелого вооружения. Мельник призвал Шольца использовать все доступные средства из запасов бундесвера. Дипломат уверен, что такая помощь поможет канцлеру ФРГ сыграть «ведущую роль в Европе».

Ранее стало известно, что премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину. Для каждого из них визит будет первым с начала спецоперации РФ.