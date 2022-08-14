Посол Украины призвал подписчиков скинуться на учебу его дочери в Лондоне Посол Украины в Австралии Мирошниченко объявил сбор на оплату обучения дочери в Лондоне

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лондон, Великобритания

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко разместил в соцсети пост с просьбой помочь собрать средства, которые позволят его дочери начать обучение в колледже Лондона. Деньги нужны и на проживание девушки, сообщает РИА Новости.

Яся отправилась в Британию, где начнет обучение в Университетском колледже Лондона. <...> Друзья, пожалуйста, помогите собрать деньги на первый год обучения и проживания, — отмечается в сообщении дипломата.

Мирошниченко дополнил публикацию ссылкой на страницу для сбора средств. Агентство отмечает, что посту дипломата уже три недели, ему помогли собрать чуть более трех тысяч фунтов стерлингов. На обучение и проживание его дочери требуется 30 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что оскорбления в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, скорее всего, были неуместны, но являлись «эмоциональной реакцией», заявил уже бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник. По его мнению, нужно было назвать немецкого лидера иначе, чем «обиженной ливерной колбасой», но эти чувства соответствовали мнению всей Украины.