Посол Украины призвал немцев «считаться с великой европейской нацией»

Германия отказывается воспринимать Украину в качестве «великой культурной европейской нации» и «влиятельного субъекта политики», в связи с чем интересы Киева зачастую игнорируются Берлином. Об этом в интервью агентству «Укринформ» рассказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

По его словам, украинские послы сумели «мощно заявить о себе» в Германии, в результате чего немецкая элита узнала о существовании страны, её целях и пути. При этом главным вызовом для Киева Мельник называет факт, что Берлин способен «легко себе позволить» не считаться с интересами Украины как субъекта международной политики.

Думаю, что в этом — наша главная недоработка последних 30 лет: мы ещё не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации, влиятельном субъекте истории. А именно от этого в значительной мере зависит и политическое признание, — сказал дипломат.

Мельник считает, что пока «шедевры украинских композиторов» не войдут в репертуар оперных театров Германии, а немецкие школьники не начнут изучать творчество украинских поэтов и писателей, все «справедливые политические требования» Украины будут встречаться сдержанной реакцией Берлина.

В целом Украина в настоящее время вынуждена вести с Германией «военную дипломатию», подчеркнул Мельник. Он признал, что его активность не всегда вызывает восторг «и ещё реже энтузиазм и положительные эмоции в политическом Берлине».

Ранее сообщалось, что Андрей Мельник вновь потребовал от Германии оружия для своей страны. Требование прозвучало перед поездкой главы ФРГ Анналены Бербок в Киев. По словам дипломата, сейчас настаёт момент истины, который покажет, кто является настоящим другом.

Читатели немецкого издание Die Welt назвали «наглым» требование посла Украины в ФРГ о поставках оружия Киеву.