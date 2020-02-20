https://static.news.ru/photo/dce8cb7a-53e6-11ea-8844-fa163e074e61_660.jpg Николай Точицкий Фото: James Arthur Gekiere/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Недавнее столкновение сил в Донбассе подрывает усилия по деэскалации в регионе и в ещё большей степени ставит под угрозу нормандский процесс. Об этом заявил посол Украины в Бельгии, представитель при Евросоюзе Николай Точицкий.

По словам дипломата, украинские позиции в Донбассе за последние два месяца были обстреляны более 400 раз.

Международное давление на Россию должно быть усилено, чтобы заставить Москву выполнить свои обязательства, взятые в рамках нормандского формата, — написал Точицкий в статье для Euractiv.

Он отметил, что наиболее эффективным инструментом являются ограничительные меры, и назвал санкции «одним из немногих реальных механизмов».

18 февраля украинское командование сообщило о гибели военнослужащего в результате боёв на линии соприкосновения в Донбассе, писал NEWS.ru. Сложившаяся ситуация озаботила ЕС. В Брюсселе заявили, что ждут, что Россия повлияет на самопровозглашённые Донецкую и Луганскую республики.