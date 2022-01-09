Посол Украины потребовал от Германии отказаться от «Северного потока — 2»

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Германия должна отказаться от газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение в интервью газетам редакционной группы Funke высказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Дипломат считает , что Европе и США следует принять жёсткие превентивные меры, а не ждать эскалации.

Окончательный отказ от газопровода «Северный поток — 2» должен быть частью этого каталога, — заявил Мельник.

Он также сообщил о своём желании, чтобы новое правительство Германии способствовало вступлению Украины в НАТО.

В последние недели Запад обвиняет Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной составила и опубликовала газета The New York Times. Как пишет издание, войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт». По данным NYT, войска окружают Украину с трёх сторон.

В Кремле обвинения в подготовке к вторжению на Украину неоднократно отвергали.