Посол Украины осудил Германию за торговлю с Россией Посол Украины Мельник возмутился данными о росте торговли Германии с Россией

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Правительство ФРГ не проявляет должной солидарности с Киевом, продолжая наращивать импорт российских энергоносителей, несмотря на боевые действия, написал на своей странице в соцсети посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он осудил Берлин за финансирование Москвы и потребовал снизить товарооборот.

Это вы называете солидарностью с Украиной? Или бизнес превыше всего? — возмутился Мельник.

Дипломат приложил к своей публикации ссылку на одну из немецких статей, в которой приводятся данные о поставках российских энергоресурсов в Германию. Из них следует, что за первый квартал 2022 года страна закупила топлива почти на €16 млрд.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за позицию Германии в нынешних событиях. Он упрекнул Берлин в том, что он начал помогать Киеву намного позже, чем США, Великобритания и восточные страны Евросоюза. Зеленский призвал канцлера объявить об ужесточении санкций против России и усилении поддержки Украины и ее статуса как кандидата в ЕС.