Посол Украины обвинил ФРГ в страхе перед Путиным

https://static.news.ru/photo/7f31ff00-c489-11eb-a7c5-96000091f725_660.jpg Андрей Мельник Фото: germany.mfa.gov.ua

Вхождение Украины в Европейский союз и НАТО отвечает интересам ФРГ. Однако Германия с этим не согласна из-за страха перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом в разговоре с журналистами заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Его слова приводит журнал Loyal.

По мнению дипломата, только вступление Украины в НАТО может обеспечить безопасность государства. Но немецкие партнёры Киева не выражают солидарности с этой позицией, так как боятся, что этим могут спровоцировать лидера России. Как подчеркнул Мельник, данная проблема просто притянута за уши. Свои слова об интересе Германии во вступлении Украины в НАТО он аргументировал тем, что Киев якобы является неотъемлемой составляющей западного сообщества ценностей.

В НАТО обещали принять Киев в свои ряды на саммите организации в Бухаресте в 2008 году. Причины сдержанной позиции Альянса по этому вопросу неизвестны. Это было бы также чётким сигналом Москве, — добавил посол.

Ранее Мельник говорил, что Россия для нормализации отношений с Украиной должна выполнить несколько условий, включая выплату репараций. По его словам, Россия должна «исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым». После этого российская сторона ещё должна будет выплатить репарации.