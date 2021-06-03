 src="https://vk.com/rtrg?p=VK-RTRG-977581-hsSzI" style="position:fixed; left:-999px;" alt=""/>

16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Посол Украины обвинил ФРГ в страхе перед Путиным

19:31, 03 июня 2021
Андрей Мельник Андрей Мельник Фото: germany.mfa.gov.ua

Вхождение Украины в Европейский союз и НАТО отвечает интересам ФРГ. Однако Германия с этим не согласна из-за страха перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом в разговоре с журналистами заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Его слова приводит журнал Loyal.

По мнению дипломата, только вступление Украины в НАТО может обеспечить безопасность государства. Но немецкие партнёры Киева не выражают солидарности с этой позицией, так как боятся, что этим могут спровоцировать лидера России. Как подчеркнул Мельник, данная проблема просто притянута за уши. Свои слова об интересе Германии во вступлении Украины в НАТО он аргументировал тем, что Киев якобы является неотъемлемой составляющей западного сообщества ценностей.

В НАТО обещали принять Киев в свои ряды на саммите организации в Бухаресте в 2008 году. Причины сдержанной позиции Альянса по этому вопросу неизвестны. Это было бы также чётким сигналом Москве, — добавил посол.

Ранее Мельник говорил, что Россия для нормализации отношений с Украиной должна выполнить несколько условий, включая выплату репараций. По его словам, Россия должна «исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым». После этого российская сторона ещё должна будет выплатить репарации.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео