Посол Татаринцев: Россия возражает против вступления Швеции в НАТО

Россия возражает против членства Швеции в НАТО из-за стремления Альянса и США к нагнетанию обстановки в сфере безопасности. Об этом в интервью изданию Aftonbladet заявил посол РФ в королевстве Виктор Татаринцев. Он также добавил, что расширение НАТО является самой большой угрозой для России.

Если бы США и НАТО не провоцировали и не обостряли ситуацию, мы бы не возражали против вступления Швеции в НАТО. Мы бы уважали такое решение Швеции. Но сейчас ситуация с безопасностью в этой части Европы резко изменилась, — сказал дипломат.

Посол воздержался от комментариев на тему, как именно вступление Швеции в НАТО будет угрожать России. При этом выразил сожаление по поводу того, что королевство слишком тесно сотрудничает с Альянсом и замораживает контакты с РФ в военной сфере. По его словам, это не идёт на пользу укреплению безопасности.

Ранее госсекретарь Швеции Карин Валленстен заявила, что королевство пока не стремится вступать в НАТО. На позицию Стокгольма по данному вопросу не повлияла даже напряжённая ситуация вокруг Украины.