Посол США вознадеялся, что сербы «забудут обиду» на бомбардировки НАТО Посол США в Белграде Хилл выразил надежду, что сербы «забудут обиду» на бомбардировки НАТО

Американский посол в Белграде Кристофер Хилл в годовщину бомбардировок НАТО в своем Twitter выразил соболезнования семьям погибших при событиях 1999 года. В посте он также выразил надежду на то, что сербы наберутся сил и «забудут об обидах» ради лучшего будущего поколений.

Сербский народ никогда не оставит в стороне свое горе, но я верю, что он достаточно силен, чтобы забыть о своих обидах. <...> Вместе мы можем построить лучшее будущее, которое сербский народ заслуживает и хочет для будущих поколений, — заявил Хилл.

При этом он написал, что понимает, что сербы никогда не забудут это ужасное время и не должны этого делать.

В 1999 году вооруженное противостояние Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) силами НАТО. Авиаудары продолжались два с половиной месяца. В результате обстрелов погибли более 2,5 тысячи человек, включая 87 детей. Последствия применения обедненного урана регистрируются медиками.

Ранее о намерении Лондона передать ВСУ снаряды с ураном заявила замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди. Министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли сообщил, что поставка Киеву снарядов с обедненным ураном не ведет к ядерной эскалации. По его словам, Лондон хочет таким образом помочь Украине защитить себя.