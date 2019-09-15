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Никто не может повернуть время вспять, но можно рассматривать бомбардировки Сербии в 1999 году «в более широкой перспективе», заявил посол Соединённых Штатов в Белграде Кайл Скотт, покидающий свой пост.

Он отметил, что между двумя странами помимо 1990-х всегда были хорошие отношения, передаёт Kurir .

Прошло 20 лет с тех пор, настало время двигаться вперёд и улучшить наши отношения, — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что государства имеют хороший фундамент для прогресса. Кроме того, США и Сербия связаны как исторически, так и культурно, заключил он.

Ранее News.ru писал, что Сербия и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) заключат соглашение о зоне свободной торговли в октябре 2019 года.